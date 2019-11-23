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У Конго від кору померли близько 5 тисяч людей за рік

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 16:33
У Конго від кору померли близько 5 тисяч людей за рік
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зазначається, що найбільше на кір у країні хворіють немовлята

У Демократичній Республіці Конго близько 5 тисяч осіб померли від спалаху кору у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У ВООЗ підкреслюють, що ця епідемія кора одна з найбільших та найшвидших у світі. Влада Конго разом із ВООЗ запустила у вересні програму екстреної вакцинації, у рамках якої мали вакцинувати понад 800 тисяч дітей у 24 регіонах протягом 9 днів. Однак погана інфраструктура, напади на медцентри та відсутність доступу до медичного обслуговування перешкоджали зусиллям щодо запобігання поширення хвороби.

Вказано також, що загалом у Конго вакциновані близько 4 мільйонів дітей. Фахівці вважають, що цього недостатньо. У країні вакцинації потребують ще стільки ж дітей. ВСС також зазначає, що найбільше на кір хворіють немовлята.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що в Україні знижується рівень захворюваності на кір. Зазначалося, що з літа 2017 року на кір захворіли більше 115 000 чоловік, 41 з яких помер.

Як писало РБК-Україна, станом на жовтень з початку року на кір в Україні захворіло понад 58 тисяч громадян.

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