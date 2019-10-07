Корью заболели более 58 тыс. украинцев с начала 2019

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

За неделю корью заболели 69 человек

С начала нынешнего года корью в Украине заболели более 58 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 40-й недели 2019 года (с 26 сентября по 3 октября) корью заболели 69 человека - 28 взрослых и 41 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Днепропетровской (14 больных: 4 взрослых и 10 детей), Закарпатской (12 детей), Винницкой (8: 2 взрослых и 6 детей), и Херсонской (5: 1 взрослый и 4 детей) областях, а также городе Киеве (6: 3 взрослых и 3 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 3 октября 2019 года) корью заболели 58 тыс. 51 человек - 27 тыс. 493 взрослых и 30 тыс. 558 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 41 из которых умерли.

Напомним, в Киеве наблюдается масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За полгода 2019 года в столице корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минздраве уверяют, что все регионы Украины обеспечены вакцинами производства Бельгии и Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца текущего года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.