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Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, - НАТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический альянс глубоко обеспокоен сообщениями об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сторонам конфликта нужно незамедлительно остановить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданских.

Об этом говорится в официальном заявлении НАТО.

НАТО призывает Баку и Ереван возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

"У этого конфликта нет военного решения. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", - подчеркнули в Альянсе.

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Напомним, сегодня утром вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Армения сообщала об уничтожении нескольких танков и авиации азербайджанской стороны. Позже в Баку заявили о взятии под контроль семи населенных пунктов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывал Азербайджан и Армению немедленно перейти к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе и вернуться к строгому соблюдению режима прекращения огня.

В ОБСЕ также призывали стороны Нагорно-Карабахского конфликта вернуться к переговорам.

Кроме того, Папа Римский Франциск призывал Баку и Ереван урегулировать конфликт без применения оружия.

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Новости Украины НАТОвойнаАрменияАзербайджанНагорный Карабах