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В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры

Воскресенье 27 сентября 2020 13:46
В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры
Фото: военный конфликт Армении и Азербайджана (facebook/nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Соглавы минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе. В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленно потерянных жизнях, в том числе среди мирных жителей. Соглавы призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти устойчивое разрешение конфликта", - говорится в заявлении.

Также в ОБСЕ призвали стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации и ​​вновь заявляют, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет.

Напомним, сегодня утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

После чего глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет.

Также военное положение в стран ввел премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан срочно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

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