Соглавы минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе. В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта.
Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.
"Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленно потерянных жизнях, в том числе среди мирных жителей. Соглавы призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти устойчивое разрешение конфликта", - говорится в заявлении.
Также в ОБСЕ призвали стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации и вновь заявляют, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет.
Напомним, сегодня утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.
После чего глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет.
Также военное положение в стран ввел премьер-министр Армении Никола Пашинян.
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан срочно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.