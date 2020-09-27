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Конфлікт в Нагірному Карабасі не має військового рішення, - НАТО

Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантичний альянс глибоко стурбований повідомленнями про загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Сторонам конфлікту потрібно негайно зупинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільних.

Про це йдеться в офіційній заяві НАТО.

НАТО закликає Баку та Єреван відновити переговори про мирне врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

"У цього конфлікту немає військового рішення. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ", - наголосили в Альянсі.

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Нагадаємо, сьогодні вранці збройні сили Азербайджану перейшли в наступ вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Вірменія повідомляла про знищення декількох танків та авіації азербайджанської сторони. Пізніше в Баку заявили про взяття під контроль семи населених пунктів.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Азербайджан та Вірменію негайно перейти до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі та повернутися до суворого дотримання режиму припинення вогню.

В ОБСЄ також закликали сторони Нагорно-Карабаського конфлікту повернутися до переговорів.

Крім того, Папа Римський Франциск закликав Баку та Єреван врегулювати конфлікт без застосування зброї.

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