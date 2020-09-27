Конфлікт в Нагірному Карабасі не має військового рішення, - НАТО

Північноатлантичний альянс глибоко стурбований повідомленнями про загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Сторонам конфлікту потрібно негайно зупинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільних.

Про це йдеться в офіційній заяві НАТО.

НАТО закликає Баку та Єреван відновити переговори про мирне врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

"У цього конфлікту немає військового рішення. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ", - наголосили в Альянсі.

Нагадаємо, сьогодні вранці збройні сили Азербайджану перейшли в наступ вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Вірменія повідомляла про знищення декількох танків та авіації азербайджанської сторони. Пізніше в Баку заявили про взяття під контроль семи населених пунктів.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Азербайджан та Вірменію негайно перейти до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі та повернутися до суворого дотримання режиму припинення вогню.

В ОБСЄ також закликали сторони Нагорно-Карабаського конфлікту повернутися до переговорів.

Крім того, Папа Римський Франциск закликав Баку та Єреван врегулювати конфлікт без застосування зброї.