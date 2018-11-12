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Конфликт между "Укрэнерго" и комиссией Минэнерго исчерпан, - Аджунер

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 11:04
Фото: председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссия Минэнерго пыталась получить полномочия по оперативному контролю над "Укрэнерго"

Конфликт между "Укрэнерго" и Комиссией по реструктуризации предприятия при Министерстве энергетики исчерпан. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер.

"Тот конфликт, или я бы даже сказал, недоразумение между "Укрэнерго" и Комиссией улажено, и нет предпосылок для того, чтобы оно снова возникло", - сказал он.

Аджунер отметил, что именно набсовет, а не правительство или другой орган, уполномочен назначать директора госкомпании, руководитель которой - Всеволод Ковальчук - уже три года в статусе исполняющего обязанности.

"Насколько я знаю, у Комиссии нет полномочий или прав заниматься непосредственным управлением "Укрэнерго". Мне известно, о том, что между менеджментом компании и руководством Комиссии были некоторые разногласия по этому поводу. Но это было до назначения набсовета. И события последних нескольких дней свидетельствуют о том, что сейчас ситуация исчерпана, и это совершенно справедливо", - добавил он.

Отметим, что Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Укрэнерго" на заседании 3 октября. Первое заседание наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" состоялось 2-3 ноября 2018 года. На нем председателем наблюдательного совета избран независимый член совета, экс-глава представительства ЕБРР Шевки Аджунер.

Напомним, что Комиссия по реорганизации (преобразованию) "Укрэнерго" 18 октября приняла решение о переходе полномочий по управлению ГП "НЭК "Укрэнерго" к председателю комиссии Михаилу Близнюку. После этого "Укрэнерго" обвинило комиссию в препятствовании корпоратизации компании, оспорив это решение в суде.

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