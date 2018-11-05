Набсовет "Укрэнерго" возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине Аджунер

Фото: Набсовет Укрэнерго (ru.energy)

На первом заседании наблюдательного совета распределили должности и определили план на следующий год

Председателем наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" избран независимый член совета, экс-глава представительства ЕБРР Шевкb Аджунер, его заместителем - представитель государства Сергей Кушнир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в компании, первое заседание наблюдательного совета состоялось 2-3 ноября 2018 года. Перед заседанием все члены наблюдательного совета подписали соответствующие контракты с НЭК "Укрэнерго".

Наблюдательный совет создал комитеты по аудиту, по назначениям и определению вознаграждения должностным лицам, инвестициям и стратегии, регуляторный комитет и определился с их руководителями, сообщили в пресс-службе.

"Также наблюдательный совет подтвердил полномочия Всеволода Ковальчука как временно исполняющего обязанности директора ГП "НЭК "Укрэнерго" и определил график своих заседаний на этот и следующий год", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Укрэнерго" на заседании 3 октября. По квоте правительства в набсовет вошли госсекретарь Минэнерго Максим Немчинов, заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир и советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона Александр Поплавский.

Независимыми членами набсовета утверждены финансист Шевки Аджунер, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен, экс-топ-менеджер итальянской Terna Луиджи де Франциси и президент Французского энергетического совета Оливье Апперт.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик своим приказом от 25 октября утвердил условия гражданско-правового договора с членами наблюдательного совета ГП "Укрэнерго", согласно которому независимые члены будут получать вознаграждение 1370 тыс. гривенв год до удержания всех налогов и сборов.