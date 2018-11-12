Конфлікт між "Укренерго" та комісією Міненерго вичерпаний, - Аджунер

Фото: голова наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комісія Міненерго намагалася отримати повноваження по оперативному контролю над "Укренерго"

Конфлікт між "Укренерго" та Комісією з реструктуризації підприємства при Міністерстві енергетики вичерпаний. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер.

"Той конфлікт, або я б навіть сказав, непорозуміння між "Укренерго" та Комісією залагоджено, і немає передумов для того, щоб воно знову виникло", - сказав він.

Аджунер зазначив, що саме наглядова рада, а не уряд чи інший орган, уповноважена призначати директора держкомпанії, керівник якої - Всеволод Ковальчук - вже три роки у статусі виконуючого обов'язки.

"Наскільки я знаю, у Комісії немає повноважень або прав займатися безпосереднім управлінням "Укренерго". Мені відомо, про те, що між менеджментом компанії і керівництвом Комісії були деякі розбіжності з цього приводу. Але це було до призначення наглядової ради. І події кількох останніх днів свідчать про те, що зараз ситуація вичерпана, і це абсолютно справедливо", - додав він.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України затвердив наглядову рада "Укренерго" на засіданні 3 жовтня. Перше засідання наглядової ради НЕК "Укренерго" відбулося 2-3 листопада 2018 року. На ньому головою наглядової ради обраний незалежний член ради, екс-глава представництва ЄБРР Шевкі Аджунер.

Нагадаємо, що Комісія з реорганізації (перетворення) "Укренерго" 18 жовтня прийняла рішення про перехід повноважень з управління ДП "НЕК "Укренерго" до голови комісії Михайла Близнюка. Після цього "Укренерго" звинуватило комісію у перешкоджанні корпоратизації компанії і оскаржило це рішення в суді.