Конфлікт Маска і Трампа може зірвати польоти в космос: у NASA стурбовані

Керівництво Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та Міністерства оборони США, минулого тижня закликало конкурентів компанії SpaceX Ілона Маска пришвидшити розробку альтернативних ракет і космічних апаратів. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп пригрозив скасувати контракти з SpaceX, а бізнесмен відповів йому у різкій формі.

Особливе занепокоєння серед урядовців викликала заява Маска про те, що SpaceX може припинити польоти свого космічного корабля Dragon. Такий крок позбавить NASA єдиної нині наявної можливості доставляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Хоча пізніше Маск відмовився від своїх слів, його заява викликала серйозне занепокоєння як у NASA, яке довіряє компанії життя своїх астронавтів, так і в Пентагоні, який значною мірою покладається на SpaceX у запуску найважливіших супутників.

Небезпечна залежність і пошук альтернатив

Занепокоєння серед державних установ, відповідальних за космічну та національну безпеку, свідчить про потенційні ризики надмірної залежності уряду США від SpaceX, зокрема у виконанні секретних місій. Компанія, що володіє багатомільярдними урядовими контрактами, забезпечує доставку вантажів і людей на МКС, запускає супутники для Пентагону та створює супутники, які використовують розвідувальні структури.

Стурбованість посилюється тим фактором, що конкуренти компанії Маска суттєво відстають, що дозволяє бізнесмену домінувати, а уряд залишає з мінімальним вибором альтернатив.

Інформацію про таке занепокоєння повідомили більше десятка представників урядових і комерційних структур на умовах анонімності.

Один із посадовців NASA зазначив, що на початку конфлікт між Трампом і Маском у соцмережах видавався "забавним", однак після слів про виведення Dragon з експлуатації, "стало по-справжньому моторошно". Аналогічна реакція спостерігалася у Пентагоні, де, за словами одного зі співробітників, офіцери сказали одне одному: "Це вже не смішно. Ми не телевізор дивимося, це реальна проблема".

Подібна поведінка Маска раніше викликала застереження з боку NASA, - у 2018 році Агентство ініціювало перевірку культури безпеки у SpaceX після того, як мільярдер у подкасті Джо Рогана вжив марихуану. Однак його заява у соцмережах перекрити NASA доступ до МКС, яка коштувала Агентству близько 100 млрд доларів, "перетнула межу".

"Коли розумієш, що він (Маск - ред.) готовий усе зупинити через імпульсивне рішення, це вже небезпечно. Можу сказати, що в NASA глибоко занепокоєні", - сказав один з екс-посадовців Агентства.

Одним із чинників, що посилив конфлікт між Маском і Трампом, стало рішення Білого дому відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA. Айзекман двічі літав у космос зі SpaceX і вважався близьким до бізнесмена.

Після загострення конфлікту в четвер, 5 червня, державні чиновники зв’язалися щонайменше з трьома приватними компаніями, - Rocket Lab, Stoke Space та Blue Origin Джеффа Безоса, - із запитами щодо стану їхніх ракет і готовності до виконання державних замовлень.

Одночасно зустріч із керівництвом NASA провели представники Sierra Space, яка розробляє космоплан Dream Chaser для доставки вантажів на МКС.

Гендиректор Sierra Space Фатіх Озмен у коментарі The Washington Post заявив, що компанія "готова забезпечити безперервну підтримку Міжнародної космічної станції". За його словами, NASA вже повідомило компанію щодо намірів диверсифікувати постачальників та уникнути залежності від одного партнера.

Dream Chaser перебуває на фінальній стадії випробувань й інтеграції в Космічному центрі Кеннеді, а компанія "тісно співпрацює з керівництвом NASA для запуску апарату до кінця року". Крім того, компанія працює над варіантом Dream Chaser для перевезення астронавтів, "який вивчає Агентство".

Реакція Конгресу

Із занепокоєнням з приводу ситуації відреагували й у Конгресі. Один із ключових парламентських комітетів звернувся до NASA із запитом щодо стану капсули Starliner компанії Boeing. Цей апарат також передбачений для доставки екіпажів на МКС, але відстає від графіка. Під час першого пілотованого польоту у 2024 році, Starliner зіткнувся з низкою проблем, через які агентство визнало його ненадійним для повернення екіпажу.

Після заяв Маска щодо припинення експлуатації Dragon, у Конгресі цікавляться, коли Starliner знову буде готовий до польоту. У відповідь на запит ЗМІ, в NASA повідомили, що розглядають можливість нового польоту Starliner на МКС на початку 2026 року, за умови сертифікації та вирішення технічних проблем. Розглядається варіант польоту як з екіпажем, так і лише з вантажем.

На думку аналітика Американського інституту підприємництва Тодда Гаррісона, навіть попри подальшу відмову Маска від своїх слів, подібна загроза може завдати репутаційної шкоди SpaceX, що тривалий час була одним із найбільш надійних партнерів уряду.

"Це майже як ембарго на космічну станцію. Маск фактично заявив, що відріже NASA від її власної лабораторії у космосі", - сказав він.

Гаррісон провів паралелі з ситуацією 2022 року, коли Маск відмовився активувати систему Starlink для підтримки наступу Сил оборони України на російські війська. Це рішення викликало критику через надмірну залежність національної безпеки від однієї компанії чи особи.

Стурбованість Пентагону й астронавтів

З огляду на досвід SpaceX у розгортанні супутникового угруповання Starlink, компанію раніше розглядали як потенційного підрядника для ініціативи президента Трампа зі створення системи протиракетної оборони Golden Dome з використанням орбітальних супутників.

Однак імпульсивна заява Маска серйозно занепокоїла оборонне відомство. "Нікому не сподобається ідея, що оборона країни може стати заручницею твітів Ілона Маска", - додав Гаррісон.

Колишній астронавт NASA та екс-співробітник SpaceX Гарретт Рейсман підкреслив, що для астронавтів заява Маска "стала дуже особистою", адже може поставити під загрозу їхню можливість польоту.

"Не варто перебільшувати значення спалаху емоцій у соцмережах. Але коли твої мрії і надії пов’язані з цим, важко не думати: 'Боже, а чи полечу я у космос?", - сказав Рейсман.

Пентагон останнім часом намагається розширити військово-космічну індустріальну базу, щоб підвищити конкуренцію, знизити витрати і підвищити інноваційність. У 2024 році Космічні сили США оприлюднили стратегію, яка наголошує на необхідності уникати "надмірної залежності від одного постачальника чи рішення".

Конкуренція за контракти

З метою створення конкурентного середовища, нещодавно Пентагон запровадив дві категорії конкурсів на запуск. Перша дозволяє новим учасникам подаватися на контракти для запуску менших і менш критичних супутників; друга - для потужніших перевірених ракет, які запускають супутники, втрата яких є неприйнятною.

Попри це, SpaceX досі домінує у запуску таких місій завдяки надзвичайно регулярним польотам ракети Falcon 9. Конкуренти, як-от Vulcan від United Launch Alliance (ULA), New Glenn від Blue Origin та Neutron від Rocket Lab, здебільшого ще не довели свою ефективність.

Так, New Glenn здійснила лише один політ, Vulcan - два, а Neutron - жодного. Ще до останніх заяв Маска, Пентагон публічно висловлював занепокоєння темпами розробки ракети Vulcan, попри її сертифікацію для виконання завдань національної безпеки.

У заяві для Комітету з питань збройних сил Палати представників США, генерал-майор Космічних сил Стівен Перді наголосив на необхідності формування іміджу в підрядників.

Зокрема ULA, мають "запровадити культуру відповідальності та відновити довіру, щоб довести (Керівнику з придбання космічних систем. - ред.), що вони дотримуються принципів, необхідних для забезпечення швидких, бюджетних і своєчасних рішень".

"Не такий страшний чорт"?

Як зазначають фахівці з державних закупівель, з юридичної і практичної точки зору, реалізація озвучених Маском або главою держави погроз, є малоймовірною, - якщо уряд або компанія вирішать вийти з контракту, їм доведеться сплатити істотні фінансові штрафи. А якщо підрядник відмовиться від контракту, це може нашкодити його шансам на отримання майбутніх контрактів.

Водночас, деякі експерти раніше вже застерігали від політичної активності Маска та її впливу на його компанії. Так, генеральний директор RocketLab Пітер Бек, який прагне конкурувати за державні космічні контракти, в інтерв’ю минулого року висловив думку, що придбання Twitter (нині X) та наближеність до Трампа можуть зашкодити бізнесу Маска.

"Безумовно, це викликає дискомфорт. Зрештою, якщо ти виконуєш важливі завдання для нацбезпеки, відповідальність лежить на CEO", - сказав він.