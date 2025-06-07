Компанії Маска ризикують втратити мільярдні субсидії через конфлікт з Трампом
Президент США Дональд Трамп має намір переглянути контракти підприємця Ілона Маска з урядом після публічного конфлікту між ними. Це може нашкодити топ-компаніям бізнесмена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Bloomberg.
"Ми все розглянемо. Йдеться про великі гроші. Про значні субсидії. Тож ми подивимось на це - тільки якщо це буде справедливо як для нього, так і для країни... але це має бути справедливо", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час перельоту до Нью-Джерсі.
Відповідаючи на запитання щодо ймовірності США обійтися без контрактів з компаніями Маска, зокрема у сфері співпраці зі SpaceX щодо забезпечення функціонування Міжнародної космічної станції, Трамп зазначив: "Так, зможуть, звичайно. США можуть вижити без майже будь-кого - окрім мене".
Опісля він усміхнувся та додав, що остання репліка була жартом.
Президент також повідомив, що не має наміру повертати символічний "золотий ключ", який було вручено Маску минулого тижня під час заходу в Овальному кабінеті, де вони обмінялися компліментами.
Попри загострення протистояння, Трамп висловив вдячність за роботу Маска в межах Департаменту урядової ефективності (DOGE), зазначивши, що його зусилля "дуже нам допомогли", а команда виконала "відмінну" роботу.
Водночас, глава Білого дому наголосив, що наразі не має "жодних планів" відновлювати контакт із Маском.
"Я навіть не думаю про нього", - зауважив Трамп і згодом додав, що нині зосереджений на "інших проблемах у віддалених регіонах".
"Я просто бажаю йому всього найкращого, сподіваюся у нього все буде добре з Tesla", - підсумував президент.
Додамо, що компанії Ілона Маска, зокрема SpaceX і Tesla, отримують мільярди доларів за рахунок федеральних контрактів або субсидій. За даними Bloomberg Government, компанія SpaceX, яка є однією з найдорожчих стартап-компаній у світі з ринковою вартістю 350 млрд доларів, із 2000 року отримала понад 22 млрд доларів некласифікованих контрактів від Міністерства оборони США та NASA.
Протистояння Трампа і Маска
Наприкінці травня Ілон Маск пішов у відставку з поста очільника Департаменту урядової ефективності (DOGE).
Американські ЗМІ повідомили, що бізнесмен втомився від участі в політиці та вирішив сконцентрувалися на технологіях та розвитку своїх компаній Tesla і SpaceX.
Однак невдовзі Маск почав гостро критикувати Трампа, зокрема, назвав "мерзотним" президентський проект закону про податки і витрати.
У відповідь Трамп розкритикував Маска і заявив, що мільярдер "збожеволів".
У четвер на тлі розриву відносин, було зафіксоване падіння акцій компанії Маска Tesla Inc., однак у п’ятницю котирування дещо відновилися. Також знизилася вартість інших активів і цифрових валют, пов’язаних із Трампом або Маском.
Також у п’ятницю президент повідомив журналістам, що ще не думав, чи залишить собі електромобіль Tesla, який отримав на початку цього року під час заходу в Білому домі. Тоді захід став публічним жестом підтримки Маска в період, коли його компанія зазнавала протестів і актів вандалізму через співпрацю з адміністрацією Трампа.
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