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Трамп не хоче розмовляти з Маском, бо той "збожеволів"

Вашингтон, П'ятниця 06 червня 2025 15:38
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Трамп не хоче розмовляти з Маском, бо той "збожеволів" Фото: Ілон Маск та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп поки що не хоче розмовляти з мільярдером Ілоном Маском після їхньої гучної сварки.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив в інтерв'ю ABC News.

Трамп під час розмови з журналістами продемонстрував дивовижну байдужість до їхньої сварки, наче це навіть не було резонансною подією 5 червня.

"Ви маєте на увазі людину, яка збожеволіла?", - запитав він в ABC News, додавши, що в розмові з мільярдером наразі не зацікавлений.

Трамп уточнив, що Маск хоче поговорити з ним, але він не готовий розмовляти з Маском.

Сварка Трампа і Маска

Нагадаємо, вчора, 5 червня, президент США Дональд Трамп публічно розкритикував свого колишнього радника Ілона Маска. Американський лідер додав, що дуже розчарований поведінкою Маска.

Це сталося після того, як мільярдер різко розкритикував законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків.

За словами американського лідера, він "відібрав" у Маска "мандат на електромобілі".

Сьогодні, 6 червня, Politico з посиланням на власні джерела написало про те, що Трамп і Маск нібито планують поговорити телефоном.

Детальніше про скандал між президентом і його колишнім радником - у матеріалі РБК-Україна.

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