Конфлікт Ізраїлю та Ірану: кому симпатизують українці

Нове опитування показало, кого українці підтримують у війні Ізраїлю з Іраном. Різниця із думкою жителів Росії вражаюча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У червні 2025 року відбулася короткочасна, але масштабна 12-денна війна між Ізраїлем та Іраном.

Як зазначають соціологи, Іран є відкритим союзником Росії і винуватцем багатьох смертей та руйнувань в Україні. Водночас щодо керівництва Ізраїлю багато українців мають критичні застереження через нібито занадто близькі зв’язки з Росією і недостатню підтримку України.

Соціологи поставили запитання про конфлікт в дещо уточненому формулюванні, щоб, зокрема, порівняти і продемонструвати відмінності між українською і російською громадськістю.

Результати опитування

Опитування КМІС, проведене у липні-серпні 2025 року, показало такі результати:

42% українців симпатизують Ізраїлю

3% - Ірану

Ще 42% не підтримують жодну зі сторін.

Для порівняння: на Росії, за даними Левада-Центру, симпатії розподілилися зовсім інакше:

25% росіян підтримують Іран

Лише 3% - Ізраїль

Більшість залишаються критичними до обох сторін.

Таким чином, українське суспільство демонструє чітку проізраїльську позицію, на відміну від російського, де Іран має значно більше прихильників.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року серед 1022 респондентів.