Конфлікт Ізраїлю та Ірану: кому симпатизують українці
Нове опитування показало, кого українці підтримують у війні Ізраїлю з Іраном. Різниця із думкою жителів Росії вражаюча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
У червні 2025 року відбулася короткочасна, але масштабна 12-денна війна між Ізраїлем та Іраном.
Як зазначають соціологи, Іран є відкритим союзником Росії і винуватцем багатьох смертей та руйнувань в Україні. Водночас щодо керівництва Ізраїлю багато українців мають критичні застереження через нібито занадто близькі зв’язки з Росією і недостатню підтримку України.
Соціологи поставили запитання про конфлікт в дещо уточненому формулюванні, щоб, зокрема, порівняти і продемонструвати відмінності між українською і російською громадськістю.
Результати опитування
Опитування КМІС, проведене у липні-серпні 2025 року, показало такі результати:
- 42% українців симпатизують Ізраїлю
- 3% - Ірану
- Ще 42% не підтримують жодну зі сторін.
Для порівняння: на Росії, за даними Левада-Центру, симпатії розподілилися зовсім інакше:
- 25% росіян підтримують Іран
- Лише 3% - Ізраїль
- Більшість залишаються критичними до обох сторін.
Таким чином, українське суспільство демонструє чітку проізраїльську позицію, на відміну від російського, де Іран має значно більше прихильників.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року серед 1022 респондентів.
Динаміка суспільних настроїв
У 2021 році КМІС вже досліджував ставлення до конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Тоді 54% респондентів не підтримували жодну сторону, 28% підтримували Ізраїль, а лише 1% - Іран.
На початку 2023 року, після того як Росія почала активно використовувати іранські дрони для атак на українські міста, кількість тих, хто підтримує Ізраїль, зросла до 64%. Частка підтримки Ірану залишилась на рівні 1%.
А після теракту 7 жовтня 2023 року, вже 69% українців висловлювали підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною.
За даними опитування Центру Разумкова, станом на початок 2024 року українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білорусі (-79,5%), Ірану (-72,3%) та Китаю (-54,2%).