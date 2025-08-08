ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы

Украина, Пятница 08 августа 2025 10:04
UA EN RU
Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы Фото: украинцы выбрали сторону (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый опрос показал, кого украинцы поддерживают в войне Израиля с Ираном. Разница с позицией жителей России впечатляющая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В июне 2025 года состоялась кратковременная, но масштабная 12-дневная война между Израилем и Ираном.

Как отмечают социологи, Иран является открытым союзником России и виновником многих смертей и разрушений в Украине. В то же время в отношении руководства Израиля многие украинцы имеют критические предостережения из-за якобы слишком близких связей с Россией и недостаточной поддержки Украины.

Социологи задали вопрос о конфликте в несколько уточненной формулировке, чтобы, в частности, сравнить и продемонстрировать различия между украинской и российской общественностью.

Результаты опроса

Опрос КМИС, проведенный в июле-августе 2025 года, показал следующие результаты:

  • 42% украинцев симпатизируют Израилю
  • 3% - Ирану
  • Еще 42% не поддерживают ни одну из сторон.

Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы

Для сравнения: в России, по данным Левада-Центра, симпатии распределились совсем иначе:

  • 25% россиян поддерживают Иран
  • Лишь 3% - Израиль
  • Большинство остаются критическими к обеим сторонам.

Таким образом, украинское общество демонстрирует четкую произраильскую позицию, в отличие от российского, где Иран имеет значительно больше сторонников.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 23 июля - 4 августа 2025 года среди 1022 респондентов.

Динамика общественных настроений

В 2021 году КМИС уже исследовал отношение к конфликту между Израилем и Ираном. Тогда 54% респондентов не поддерживали ни одну сторону, 28% поддерживали Израиль, а лишь 1% - Иран.

В начале 2023 года, после того как Россия начала активно использовать иранские дроны для атак на украинские города, количество тех, кто поддерживает Израиль, выросло до 64%. Доля поддержки Ирана осталась на уровне 1%.

А после теракта 7 октября 2023 года, уже 69% украинцев выражали поддержку Израилю в конфликте с Палестиной.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИС Израиль Иран
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики