Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы

Новый опрос показал, кого украинцы поддерживают в войне Израиля с Ираном. Разница с позицией жителей России впечатляющая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В июне 2025 года состоялась кратковременная, но масштабная 12-дневная война между Израилем и Ираном.

Как отмечают социологи, Иран является открытым союзником России и виновником многих смертей и разрушений в Украине. В то же время в отношении руководства Израиля многие украинцы имеют критические предостережения из-за якобы слишком близких связей с Россией и недостаточной поддержки Украины.

Социологи задали вопрос о конфликте в несколько уточненной формулировке, чтобы, в частности, сравнить и продемонстрировать различия между украинской и российской общественностью.

Результаты опроса

Опрос КМИС, проведенный в июле-августе 2025 года, показал следующие результаты:

42% украинцев симпатизируют Израилю

3% - Ирану

Еще 42% не поддерживают ни одну из сторон.

Для сравнения: в России, по данным Левада-Центра, симпатии распределились совсем иначе:

25% россиян поддерживают Иран

Лишь 3% - Израиль

Большинство остаются критическими к обеим сторонам.

Таким образом, украинское общество демонстрирует четкую произраильскую позицию, в отличие от российского, где Иран имеет значительно больше сторонников.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 23 июля - 4 августа 2025 года среди 1022 респондентов.