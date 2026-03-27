Конфлікт в Ірані рятує РФ: Путін може збільшити витрати на війну в Україні, - Bloomberg

РФ відмовляється від планів щодо зниження прогнозу економічного зростання на 2026 рік, оскільки війна в Ірані збільшує її нафтові доходи. Кремль при цьому може "збільшити витрати на оборону", якщо війна в Україні затягнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Країна-агресорка планує зберегти прогноз економічного зростання на 2026 рік на рівні 1,3%. Цьому сприяє збільшення нафтових доходів через конфлікт на Близькому Сході.

Російський уряд більше не вбачає потреби у значному скороченні федеральних видатків для наповнення резервного фонду. Раніше такі заходи розглядалися задля запобігання виснаженню бюджетних резервів.

Водночас у міністерстві фінансів РФ наголосили, що будь-які бюджетні рішення не вплинуть на обсяг коштів, які виділяються на війну проти України. Навпаки, Москва може додатково "збільшити витрати на оборону", якщо бойові дії затягнуться.

"Різка зміна настроїв"

Bloomberg називає це "різкою зміною настроїв", порівняно з попередніми планами, які Росія розглядала лише місяць тому. Тоді російська влада обговорювала зниження прогнозу зростання до 0,7-1% на тлі посилення санкцій через повномасштабне вторгнення та падіння цін на нафту, що впливало на доходи бюджету.

Крім того, обговорювалось ймовірне зниження ціни на нафту з 59 до 45-50 доларів за барель у бюджетному правилі (механізм, котрий визначає, яку частину нафтогазових доходів держава відкладає в резерви, а яку витрачає).

Агентство зазначає, що зростання середньої ціни нафти Urals до 75-80 доларів за барель може забезпечити додаткові 4 трлн рублів (42,1 млрд доларів) доходів від нафти й газу.