Конфликт в Иране спасает РФ: Путин может увеличить расходы на войну в Украине, - Bloomberg

РФ отказывается от планов по снижению прогноза экономического роста на 2026 год, поскольку война в Иране увеличивает ее нефтяные доходы. Кремль при этом может "увеличить расходы на оборону", если война в Украине затянется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Страна-агрессор планирует сохранить прогноз экономического роста на 2026 год на уровне 1,3%. Этому способствует увеличение нефтяных доходов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Российское правительство больше не видит необходимости в значительном сокращении федеральных расходов для наполнения резервного фонда. Ранее такие меры рассматривались для предотвращения истощения бюджетных резервов.

В то же время в министерстве финансов РФ отметили, что любые бюджетные решения не повлияют на объем средств, выделяемых на войну против Украины. Наоборот, Москва может дополнительно "увеличить расходы на оборону", если боевые действия затянутся.

"Резкая смена настроений"

Bloomberg называет это "резкой сменой настроений" по сравнению с предыдущими планами, которые Россия рассматривала всего месяц назад. Тогда российские власти обсуждали снижение прогноза роста до 0,7-1% на фоне усиления санкций из-за полномасштабного вторжения и падения цен на нефть, что влияло на доходы бюджета.

Кроме того, обсуждалось вероятное снижение цены на нефть с 59 до 45-50 долларов за баррель в бюджетном правиле (механизм, который определяет, какую часть нефтегазовых доходов государство откладывает в резервы, а какую тратит).

Агентство отмечает, что рост средней цены нефти Urals до 75-80 долларов за баррель может обеспечить дополнительные 4 трлн рублей (42,1 млрд долларов) доходов от нефти и газа.