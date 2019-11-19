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За конфликт на Донбассе ответственна Россия, - Тейлор

Новости » Политика     19.11.2019 - 12:39
За конфликт на Донбассе ответственна Россия, - Тейлор
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Тейлор отметил, что Россия стремится разделить Украину

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что за конфликт на Донбассе отвечает Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тейлора, опубликованное на странице в Facebook посольства США в Украине.

Дипломат отметил, что всегда есть те, кто стремится разделить Украину - "особенно Россия". Также он подчеркнул, что Россия распространяет дезинформацию.

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, что якобы члены команды президента (Зеленского, - ред.) сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия", - отметил Тейлор.

Кроме того, он поздравил действующего президента Украины Владимира Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения.

"Успешное возвращение домой моряков и других политических узников; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, едва, обеспечения возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщения о грядущем саммите в нормандском формате и надеемся на дальнейший прогресс в достижении мира", - отметил Тейлор в своем заявлении.

Он добавил, что США на стороне Украины в борьбе против российской агрессии.

За конфликт на Донбассе ответственна Россия, - ТейлорРБК-Украина писало, что вчера Кремль подтвердил участие Владимира Путина во встрече на саммите в нормандском формате.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил сообщение о возвращении в Украину трех кораблей, захваченных в Керченском проливе накануне саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

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Новости Украины ДонбассУильям Тейлор
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