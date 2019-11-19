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За конфлікт на Донбасі відповідальна Росія, - Тейлор

Новини » Політика     19.11.2019 - 12:39
За конфлікт на Донбасі відповідальна Росія, - Тейлор
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Тейлор відзначив, що Росія прагне поділити Україну

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що за конфлікт на Донбасі відповідає Росія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тейлора, опубліковану на сторінці у Facebook посольства США в Україні.

Дипломат відзначив, що завжди є ті, хто прагне поділити Україну - "особливо Росія". Також він наголосив, що Росія поширює дезінформацію.

"У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди президента (Зеленського, - ред.) співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", - зазначив Тейлор.

Крім того, він привітав чинного президента України Володимира Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки.

"Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися. Ми також вітаємо повідомлення про прийдешній саміт у нормандському форматі та сподіваємось на подальший поступ у досягненні миру", - зазначив Тейлор у своїй заяві.

Він додав, що США на боці України в боротьбі проти російської агресії.

За конфлікт на Донбасі відповідальна Росія, - ТейлорРБК-Україна писало, що вчора Кремль підтвердив участь Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон привітав повідомлення про повернення в Україну трьох кораблів, захоплених в Керченській протоці напередодні саміту у нормандському форматі, який запланований на 9 грудня в Парижі.

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