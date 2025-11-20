Конфлікт біля ТЦК у Києві закінчився стріляниною: що відомо

Що сталося

У соцмережах з’явилося відео, на якому військовослужбовець б’є авто цивільного, після чого пролунали постріли. За попередніми даними, один із працівників ТЦК пошкодив авто 22-річного чоловіка, а інший відкрив вогонь у його бік.

У ТЦК заявили, що невстановлена особа напала на військовослужбовця під час мобілізаційних заходів. Через емоційну реакцію військовий завдав ударів по автомобілю нападника. Для припинення подальшого нападу інший військовослужбовець здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в землю.

Справу передали до поліції

На місце інциденту викликали поліцію та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з’ясовують обставини події та дають їй правову оцінку. Тривають слідчі дії.

У ТЦК закликали громадян утримуватися від поширення неперевіреної інформації та нагадали про роботу гарячих ліній для звернень: