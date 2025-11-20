Конфликт возле ТЦК в Киеве закончился стрельбой: что известно

В Деснянском районе Киева 16 ноября произошла стычка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой. В ТЦК заявляют о нападении на своего работника.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
В соцсетях появилось видео, на котором военнослужащий бьет авто гражданского, после чего раздались выстрелы. По предварительным данным, один из работников ТЦК повредил авто 22-летнего мужчины, а другой открыл огонь в его сторону.
В ТЦК заявили, что неустановленное лицо напало на военнослужащего во время мобилизационных мероприятий. Из-за эмоциональной реакции военный нанес удары по автомобилю нападавшего. Для прекращения дальнейшего нападения другой военнослужащий произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю.
На место инцидента вызвали полицию и следственно-оперативную группу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и дают ей правовую оценку. Продолжаются следственные действия.
В ТЦК призвали граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и напомнили о работе горячих линий для обращений:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 7 ноября в Днепре мужчина, которого доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, нанес себе телесные повреждения в уборной после получения заключения ВВК. Ему оказали помощь и госпитализировали.
На следующий день в Тернополе с пятого этажа здания областного ТЦК выпал военнообязанный мужчина. В центре заявляют, что он был в состоянии опьянения и пытался спуститься из окна, связав одежду. Пострадавшего госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства.