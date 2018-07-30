Конфискованные деньги Януковича работают на ВСУ, - Луценко

Луценко подчеркнул, что Янукович прячется от суда

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства беглого президента Виктора Януковича работают на украинскую армию. Об этом он написал в своем Facebook.

Луценко подчеркнул, что Янукович прячется от суда, а его защитники надумывают причины для оттягивания дебатов.

Поки Янукович, як боягуз, ховається від суду країни, в якій працював Президентом, а його захист придумує нові й нові... Опубліковано Юрієм Луценком Понеділок, 30 липня 2018 р.

"Пока Янукович, как трус, скрывается от суда страны, в которой работал президентом, а его защита придумывает новые и новые причины, чтобы не начинать назначенные судом дебаты, конфискованные деньги Януковича работают на украинскую армию", - подчеркнул глава ГПУ.

К своему посту генпрокурор подкрепил видео приемо-сдаточных испытаний очередной партии современных противотанковых комплексов "Корсар".

Отмечается, что госпредприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, изготовленных на заказ ВСУ.

Напомним, Оболонский райсуд Киева в очередной раз перенес судебные прения по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Дебаты перенесены на завтра на 10:00.

Как ранее писало РБК-Украина, Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко.