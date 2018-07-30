Адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича

Дебаты перенесли на 31 июля

Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные дебаты по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, дебаты перенесены на завтра на 10 часов.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил объявить перерыв до завтра до 10 часов. Суд приносит извинения участникам",- сказал Девятко.

Он также отметил, что от защитников поступило ходатайство о том, что их не будет, поскольку они находятся в Верховном суде по изменению подследственности данного производства.

"Это уже третья попытка защитников изменить подсудность данного производства", - сказал судья Владислав Девятко.

Так, согласно процедуре, после выступления сторон судья удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.

Отметим, процесс над Януковичем длится с 4 мая 2017 года. В ходе заседаний были рассмотрены фото - и видеодоказательства, допрошены свидетели и проведены многочисленные экспертизы.

В Оболонском суде заслушали 44 свидетелей обвинения, среди которых был Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков и другие, а также около 16 свидетелей защиты.

На одном из последних заседаний суд допросил Анну Герман и бывших охранников экс-президента.

Отметим, в заключении Общественного совета добропорядочности указано, что судья Владислав Девятко, который должен принять решение относительно Януковича, причастен к преследованию участников Революции Достоинства и выносил произвольные решения относительно участников поездки в Межигорье 29.12.2013 и незаконно задержанных автомайдановцев на Крепостном переулке в г. Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.