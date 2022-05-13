Конфискация российских госбанков и новые удары по Украине: новости за 12 мая

СНБО одобрил конфискацию российских госбанков в Украине, Россия нанесла новые удары по Украине, Мариуполь готовят к присоединению к России. Подробнее о том, что произошло в четверг, 12 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Позиция изменилась. В России передумали насчет вступления Украины в ЕС

Позиция России в отношении будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась. По всей видимости, в Москве будут выступать против такой перспективы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Мариуполь готовят к присоединению к России: названа возможная дата "референдума"

Оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России. Есть информация о том, что он может пройти 15 мая. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, есть признаки подготовки прямой интеграции Мариуполя в Россию вместе с оккупированной частью Донецкой области. Ожидается, что на неподконтрольные территории зайдут российские банку и вузы.

СНБО одобрил конфискацию российских госбанков в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих "ВЭБ.РФ" и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку России.

Согласно решению СНБО, утвержденному указом президента, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к Международного резервному банку на 14,9 млрд гривен.

Джонсон не видит возможности нормализовать отношения с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, он не видит, как могут нормализоваться отношения с российским президентом Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину. Даже, если глава Кремля покается за содеянное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью LBC Radio.

Так, отвечая на вопрос журналиста, можно ли приветствовать Путина на мировой арене, если он раскается, Джонсон сказал: "Покаяние будет очень тяжелым для Владимира Путина сейчас... я считаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять на всю жизнь, как мы можем нормализовать отношения с Путиным сейчас".

В Украину идет холодный атмосферный фронт: где посвежеет и польют дожди

Погода в Украине после сегодняшнего летнего тепла принесет холодный атмосферный фронт, который подарит нам более свежий воздух и осадки в некоторые области.

Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте в материале Styler.