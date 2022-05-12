Кременчуг подвергся массовому ракетному удару. Уже около 12 прилетов
Фото: ракетные удары в Полтавской области (dsns)
12 мая Россия нанесла массовый удар по Полтавской области. Известно о 12 "прилетах" в Кременчуге. Звуки взрывов раздавались и в Полтавском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.
"От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу - по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности - позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия", - сообщил глава Полтавской ОВА.
Напомним, россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщают о взрывах в Полтавском районе.
11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.