Позиция изменилась. В России передумали насчет вступления Украины в ЕС

Позиция России в отношении будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась. По всей видимости, в Москве будут выступать против такой перспективы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Отметим, в марте российский переговорщик Владимир Мединский, который принимает участие в консультациях по урегулированию военного конфликта с Украиной, говорил, что украинская сторона в проекте мирного договора предлагала отказ от вступления в НАТО при условии, что Москва не будет против ее членства в ЕС.

До этого Россия категорически против выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это угрозой своей безопасности. Фактически, возвращение к внеблоковому статусу является одной из целью войны против Украины.