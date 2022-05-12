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Позиция изменилась. В России передумали насчет вступления Украины в ЕС

Новина українською →
Москва, Четверг 12 мая 2022 20:49
Позиция изменилась. В России передумали насчет вступления Украины в ЕС Фото: зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский (rferl.org)
Автор: Сергей Новиков

Позиция России в отношении будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась. По всей видимости, в Москве будут выступать против такой перспективы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Отметим, в марте российский переговорщик Владимир Мединский, который принимает участие в консультациях по урегулированию военного конфликта с Украиной, говорил, что украинская сторона в проекте мирного договора предлагала отказ от вступления в НАТО при условии, что Москва не будет против ее членства в ЕС.

До этого Россия категорически против выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это угрозой своей безопасности. Фактически, возвращение к внеблоковому статусу является одной из целью войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы на поле боя борются за право выбора, в том числе и будущего в составе военных блоков. Хотя в последнее время власти не поднимают вопрос возможного вступления в Североатлантический альянс.

Напомним, ранее сообщалось, что заявка Украины на вступление в Европейский союз будет обсуждаться в июне на уровне лидеров стран-участниц ЕС.

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