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Российские войска ударили ракетой по Полтавской области: есть разрушения

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Карловка, Четверг 12 мая 2022 09:36
Российские войска ударили ракетой по Полтавской области: есть разрушения Фото: российские войска ударили ракетой по Полтавской области (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Карловка Полтавской области. Разрушен объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого в Facebook.

"За прошедшие сутки в Кременчуге трижды объявлялась воздушная тревога. Враг нанес ракетный удар по Полтавщине: в Карловке разрушен инфраструктурный объект. Ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги! Сразу идите в укрытие!"- написал он.

Напомним, 7 мая российские оккупанты также били ракетами по городу Карловка, тогда враг тоже попал в объект инфраструктуры.

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Полтавская область ракетный удар
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