Конфіскація прав. Коли і чому поліція забирає водійське посвідчення після ДТП

Конфіскація прав при дорожньо-транспортних пригодах - часте явище. Втім, це стається далеко не в кожній ситуації, коли відбулося ДТП. Позбавлення права керувати автомобілем може бути тимчасовою мірою до засідання суду, а в деяких випадках водіїв позбавляють права керувати автомобілем надовго.

В яких ситуаціях у водіїв можуть забирати права та про найпоширеніші випадки ДТП з позбавленням прав у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та магістр права Євген Буліменко.

Яке покарання призначають водію при ДТП

Стаття 124 КУпАП визначає, що у разі порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, водію загрожує:

накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року

Важливо, що, якщо водій має автоцивілку, то він звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження інших транспортних засобів.

Як це діє на практиці

"Найчастіше права забирають при ДТП, якщо при цьому є постраждалі. Права забирають у винуватця дорожньої транспортної пригоди, коли є пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи будь-якого іншого майна. Також при ситуаціях, коли в ДТП автомобілям завдана суттєва шкода, за створення аварійної ситуації, яка призвела до тих чи інших проблем на дорозі. По суті це відбувається на розгляд працівників поліції, які приїздять на місце ДТП", - каже юрист.

Крім того, права можуть забирати й при порушенні правил під час перетину залізничного переїзду, оскільки ця ділянка відноситься до небезпечних. Нею завжди треба рухатися дуже уважно.

"Судячи з практики, часто це відбувається на розгляд поліції. Наприклад, було невелике ДТП, автівки поруч не пошкоджені, то права можуть не забирати. Були випадки, коли мало місце ненадання пріоритету в проїзді військових транспортних засобів, відмова пропускати медиків. Це пов'язане з порушенням дорожнього руху, але в даному випадку позбавлення прав керувати автомобілем за це не передбачено", - наводить приклад Буліменко.

Важливо також знати, що права можуть забрати, якщо транспортний засіб експлуатується з якимись несправностями, що можуть там спричинити шкоду іншим учасникам дорожнього руху. Безперечно, права забирають у водія завжди у випадках, якщо він управляв автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Зверніть увагу. Тимчасове вилучення водійського посвідчення не передбачає того, що вас позбавлять права керування транспортним засобом. Позбавити право керування транспортним засобом вправі лише суд.

Що відбувається після вилучення прав та коли їх повертають власнику

Після того, як поліція забрала у громадянина водійські права, йому мають видати тимчасове посвідчення водія на строк не більше ніж на три місяці. Далі справу розглядає суд, виносячи те чи ніше рішення. Наприклад, якщо визнано вину водія, то він має сплатити штраф та компенсувати завдані ним збитки.

"Якщо суд ж розглянув справу, і окрім штрафу, присудив забрати права у водія, тоді права продовжують зберігати у відділенні поліції. Це буде тривати залежно від терміну, який визначить суд. Якщо суд вирішує, що можна обійтися тільки штрафом, то після винесення цього рішення водій може прийти до поліції та забрати свої права", - коментує співрозмовник.

Якщо суд розглядає справу і вирішує її закрити, то права також повертаються власнику, каже адвокат.