Конфискация прав. Когда и почему полиция забирает водительское удостоверение после ДТП

Конфискация прав при дорожно-транспортных происшествиях - частое явление. Впрочем, это происходит далеко не в каждой ситуации, когда произошло ДТП. Лишение права водить автомобиль может быть временной мерой до заседания суда, а в некоторых случаях водителей лишают права водить автомобиль надолго.

В каких ситуациях у водителей могут забирать права и о самых распространенных случаях ДТП с лишением прав в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Какое наказание назначают водителю при ДТП

Статья 124 КУоАП определяет, что в случае нарушения правил дорожного движения, которое повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества, водителю грозит:

наложение штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн)

или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года

Важно, что, если водитель имеет "автоцивилку", то он освобождается от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение других транспортных средств.

Как это действует на практике

"Чаще всего права забирают при ДТП, если при этом есть пострадавшие. Права забирают у виновника дорожного транспортного происшествия, когда есть повреждения транспортных средств, дорожных сооружений или любого другого имущества. Также при ситуациях, когда в ДТП автомобилям нанесен существенный вред, за создание аварийной ситуации, приведшей к тем или иным проблемам на дороге. По сути это происходит на рассмотрение работников полиции, которые приезжают на место ДТП", - говорит юрист.

Кроме того, права могут забирать и при нарушении правил при пересечении железнодорожного переезда, поскольку этот участок относится к опасным. По нему всегда нужно двигаться очень внимательно.

"Судя по практике, часто это происходит на рассмотрение полиции. Например, было небольшое ДТП, автомобили рядом не повреждены, то права могут не забирать. Были случаи, когда имело место непредоставление приоритета в проезде военных транспортных средств, отказ пропускать медиков. Это связано с нарушением дорожного движения, но в данном случае лишение прав управлять автомобилем за это не предусмотрено", - приводит пример Булименко.

Важно также знать, что права могут забрать, если транспортное средство эксплуатируется с какими-то неисправностями, которые могут причинить вред другим участникам дорожного движения. Безусловно, права забирают у водителя всегда в случаях, если он управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Обратите внимание. Временное изъятие водительского удостоверения не предусматривает, что вас лишат права управления транспортным средством. Лишить право управления транспортным средством вправе только суд.

Что происходит после изъятия прав и когда их возвращают владельцу

После того, как полиция забрала у гражданина водительские права, ему должны выдать временное водительское удостоверение на срок не более чем на три месяца. Далее дело рассматривает суд, вынося то или иное решение. Например, если признана вина водителя, то он должен заплатить штраф и компенсировать нанесенный им ущерб.

"Если суд же рассмотрел дело, и кроме штрафа, присудил забрать водительские права, тогда права продолжают сохранять в отделении полиции. Это будет продолжаться в зависимости от срока, который определит суд. Если суд решает, что можно обойтись только штрафом, то после вынесения этого решение водитель может прийти в полицию и забрать свои права", - комментирует собеседник.

Если суд рассматривает дело и решает его закрыть, права также возвращаются собственнику, говорит адвокат.