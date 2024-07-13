Як покарають водія електросамоката за наїзд на пішохода: відповідь юриста

Користувачі електросамокатів часто їздять по пішохідній зоні. Деякі моделі цього транспорту здатні розганятись до 70 км на годину, тож при наїзді на людину можуть сильно травмувати.

РБК-Україна розпитало юриста Вадима Володарського про те, яким буде покарання для водіїв електросамокатів за наїзд на пішоходів.

Що кажуть правила ПДР про електросамокати

"Передусім потрібно розуміти, що з точки зору п. 1.10 ПДР, самокат з електродвигуном до 4 кВт - підпадає під визначення мопеда. Але фактично не може бути зареєстрований відповідним чином (на відміну від електроскутерів), оскільки не має відповідної світлотехніки та інших конструктивних елементів. По суті, електросамокат взагалі не призначений для участі у дорожньому русі", - каже юрист.

Також цей транспорт не дуже безпечний, адже з високим центром ваги через їзду стоячи, та маленькі колеса, він не має ані належної стійкості, ані нормальних гальмівних характеристик.

"Оскільки електросамокат з точки зору ПДР підпадає під визначення мопеда, то його водій може нести відповідальність не лише за керування за відсутності відповідних документів, а й за їзду по тротуарах", - наголошує Володарський.

Як покарають водія електросамоката за наїзд на пішохода

У разі наїзду на пішохода потрібно викликати поліцію. Якщо травм немає, поліцейські мають скласти протокол про адміністративне правопорушення. При незначних ушкодженнях водія покарають за ст. 124 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Він передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, що дорівнює сумі (850 грн).

"Якщо травми є, то відкривається кримінальне провадження, у ході якого, зокрема, призначається судово-медична експертиза, й у разі, якщо тілесні ушкодження, щонайменше, середньої тяжкості, то це підстава притягнення винуватця до кримінальної відповідальності. Мало того, й для цивільного позову потерпілого про відшкодування матеріальної та моральної шкоди", - говорить юрист.

У разі нанесення травм винуватця можуть покарати за ст. 286 або ст. 291 Кримінального кодексу України, залежно від тяжкості травм покарання може штрафом і не обмежитися.

Електросамокати не призначені для участі у дорожньому русі (фото: Getty Images)

Чи є прецеденти притягнення до відповідальності за таке порушення

За словами юриста, прецедентів притягнення до відповідальності водіїв електросамокатів небагато, але вони є, у тому числі є й кримінальні справи. Верховний Суд у контексті відшкодування шкоди визнав, що експлуатація електросамоката є джерелом підвищеної небезпеки так само як і автомобіль.

"Насправді, проблема потребує комплексного вирішення, оскільки на порушення водіїв електросамокатів не реагує поліція (втім, як здебільшого і на порушення пішоходів чи велосипедистів), а прокатні фірми фактично надають у "дистанційну" оренду таку техніку без вимог наявності відповідних документів, навичок водіння та екіпірування, що є небезпечним як для самих користувачів, так і для оточуючих.