Конфіскація 2,6 млрд гривень у онлайн-казино: куди підуть гроші

Четвер 14 серпня 2025 12:23
Конфіскація 2,6 млрд гривень у онлайн-казино: куди підуть гроші Фото: суд затвердив конфіскацію 2,6 млрд гривень у російського онлайн-казино (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Державний бюджет найближчим часом отримає 2,6 млрд гривень, конфіскованих у онлайн-казино PIN-UP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

На підставі досудового розслідування ДБР суд минулого місяця визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Що вирішив суд

Вироком суду, який набрав законної сили 10 серпня, застосовано спеціальну конфіскацію – примусове безоплатне вилучення у власність держави понад 2,6 млрд грн та отриманий дохід від управління цими коштами.

До Міністерства фінансів України та АРМА 12 серпня було направлено рішення суду, що набрало законної сили, про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайного виконання.

Де гроші зараз

За даними ДБР, конфісковані в онлайн-казино з російським "корінням" кошти вже працюють на державу. Переважна більшість з них вкладена в облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації" відповідно до рішення уряду, а решта знаходиться на депозитних рахунках.

На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн.

Справа онлайн-казино PIN-UP

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино.

Також раніше ДБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу провели розслідування діяльності цього казино.

Також варто нагадати, що у травні президент України Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій, зокрема, і проти співзасновників міжнародного бренду онлайн-казино PIN-UP.

ДБР Казино
