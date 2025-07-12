Історична конфіскація: суд стягнув з онлайн-казино 2,6 млрд гривень
Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино.
Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за такі gравопорушення:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
- участь у злочинній організації
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
- легалізація майна одержаного злочинним шляхом
- службове підроблення.
Зв'язок казино з РФ
У ході розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Що передувало
Раніше стало відомо, що ДБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу провели розслідування діяльності цього казино.
Також варто нагадати, що у січні ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Державний службовець разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.
У грудні 2024 року ДБР затримало керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.
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