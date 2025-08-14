ua en ru
Конфискация 2,6 млрд гривен у онлайн-казино: куда пойдут деньги

Четверг 14 августа 2025 12:23
Конфискация 2,6 млрд гривен у онлайн-казино: куда пойдут деньги Фото: суд утвердил конфискацию 2,6 млрд гривен у российского онлайн-казино (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Государственный бюджет в ближайшее время получит 2,6 млрд гривен, конфискованных у онлайн-казино PIN-UP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

На основании досудебного расследования ГБР суд в прошлом месяце признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений директора ООО "Укр Гейм Технолоджи", которое действовало в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP.

Что решил суд

Приговором суда, который вступил в законную силу 10 августа, применена специальная конфискация - принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства более 2,6 млрд грн и полученный доход от управления этими средствами.

В Министерство финансов Украины и АРМА 12 августа было направлено решение суда, вступившее в законную силу, об обязанности перечислить средства в доход государства и его немедленного исполнения.

Где деньги сейчас

По данным ГБР, конфискованные в онлайн-казино с российскими "корнями" средства уже работают на государство. Подавляющее большинство из них вложено в облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации" в соответствии с решением правительства, а остальные находится на депозитных счетах.

В настоящее время процентный доход от управления арестованными средствами составляет более 200 млн грн.

Дело онлайн-казино PIN-UP

Напомним, Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино.

Также ранее ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование деятельности этого казино.

Также стоит напомнить, что в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о ведении персональных санкций, в частности, и против соучредителей международного бренда онлайн-казино PIN-UP.

