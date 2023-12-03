Конференція щодо виробництва зброї й не тільки. Єрмак провів переговори з Салліваном

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником голови Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Обговорили українсько-американську конференцію щодо виробництва озброєння й інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Про що говорили:
"Співрозмовники також обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, яка відбудеться 6–7 грудня у Вашингтоні на виконання домовленостей президента Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена", - пише пресслужба.
"Андрій Єрмак висловив подяку Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу США та всьому народу Америки за лідерство й непохитну підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність та проти російського терору", - додає пресслужба.
У жовтні президент Джо Байден запропонував конгресу виділити 106 млрд доларів. 60 млрд хочуть спрямувати нашій країні. На що підуть гроші - читайте у матеріалі РБК-Україна. Вже 4 грудня Сенат проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю.
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