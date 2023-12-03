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Конференция по производству оружия и не только. Ермак провел переговоры с Салливаном

Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили украинско-американскую конференцию по производству вооружения и другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О чем говорили: 

  • Ермак проинформировал Салливана о ситуации на поле боя, а также актуальных проблемах Сил обороны Украины; 
  • рассказал о недавней поездке с президентом Владимиром Зеленским во фронтовые регионы, а также посещении передовых позиций украинских защитников, которые дают отпор российскому агрессору. Во время встречи военные передали конкретные запросы по вооружению и боеприпасам;

"Собеседники также обсудили подготовку к первой украинско-американской конференции по вопросам производства вооружения, которая состоится 6-7 декабря в Вашингтоне во исполнение договоренностей президента Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена", - пишет пресс-служба. 

  • глава Офиса президента также рассказал о ходе реализации Украинской формулы мира и десятой встрече на уровне послов, которая состоялась в пятницу в Международном аэропорту "Борисполь"; 

"Андрей Ермак выразил благодарность Джозефу Байдену, его команде, обеим палатам Конгресса США и всему народу Америки за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в борьбе за свободу, независимость и против российского террора", - добавляет пресс-служба.

Военная помощь США Украине

В октябре президент Джо Байден предложил конгрессу выделить 106 млрд долларов. 60 млрд хотят направить нашей стране. На что пойдут деньги - читайте в материале РБК-Украина. 4 декабря Сенат проголосует за помощь Украине и Израилю.

Также мы писали и о том, что во время визита в Украину глава Пентагона Ллойд Остин представил новый пакет помощи США.

 

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Офис президента