Конец "удаленки". Когда в Одессе школьники вернутся за парты

В Одессе отменяют дистанционное обучение в школах. Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич рассказала, когда именно школьники смогут вернуться за парты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на одесское издание Думская .

По словам Буйневич, с понедельника, 21 февраля, одесские школьники вернуться в школу. Также она сообщила о возможности учиться на "удаленке".

"Если родители хотят продолжить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. И ребенок будет учится онлайн в составе "сборного" класса", - отметила она.