Конец "удаленки". Когда в Одессе школьники вернутся за парты
В Одессе отменяют дистанционное обучение в школах. Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич рассказала, когда именно школьники смогут вернуться за парты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на одесское издание Думская.
По словам Буйневич, с понедельника, 21 февраля, одесские школьники вернуться в школу. Также она сообщила о возможности учиться на "удаленке".
"Если родители хотят продолжить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. И ребенок будет учится онлайн в составе "сборного" класса", - отметила она.
Напомним, 11 февраля в Херсонской области продлили дистанционное обучение в школах до 24 февраля.
Отметим, в конце января в комментарии РБК-Украина Министерство здравоохранения объяснило возвращение дистанционной форму обучения у учебных заведениях.