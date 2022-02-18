Кінець "дистанційки". Коли в Одесі школярі повернуться за парти

В Одесі скасовують дистанційне навчання в школах. Директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич розповіла, коли саме школярі зможуть повернутися за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на одеське видання Думська .

За словами Буйневич, з понеділка, 21 лютого, одеські школярі повернуться до школи. Також вона повідомила про можливість вчитися на"удаленке".

"Якщо батьки хочуть продовжити дистанційне навчання, їм необхідно повідомити про це адміністрації школи. І дитина буде вчиться онлайн у складі "збірного" класу", - зазначила вона.