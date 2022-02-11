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Херсонская область снова продлила "дистанционку" в школах, но есть исключения

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Херсонская область, Пятница 11 февраля 2022 12:20
Херсонская область снова продлила "дистанционку" в школах, но есть исключения Фото: Херсонская область снова продлила "дистанционку" в школах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области продлили дистанционное обучение еще до 24 февраля. Однако ученики молодых классов (1-4) и 11-тых смогут вернуться за парты уже с 17 февраля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Таким образом, до 16 февраля продлена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов.

При этом младшие классы и только 11-е, соответственно, смогут выйти из "дистанционки" уже с 17 февраля, но при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Впрочем, для учащихся 5-10 классов дистанционная форма обучения продлится до 24 февраля.

Также во время заседания было решено продлить запрет посещения заведений внешкольного образования всех форм собственности, проведение родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок до 24 февраля.

Напомним, ранее Херсонская область уже продолевала "дистанционку" для учеников 1-11 классов.

Добавим, в Министерстве здравоохранения заявили, что дистанционное обучение в школах является элементом противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая совпадает с новой волной заболеваний из-за "Омикрона".

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Херсонская область школа
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