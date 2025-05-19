Комюніке літнього саміту НАТО може бути "гіперкоротким" через Трампа, - ЗМІ
Цілком ймовірно, що майбутній самі НАТО, який пройде у Гаазі, буде доволі коротким, а його комюніке "гіперкоротким". В Альянсі сподіваються запобігти нетерпінню голови Білого дому Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
За словами джерел, комюніке НАТО буде неймовірно коротким й, можливо, не перевищуватиме трьох абзаців. Наприклад, минулого року комюніке складалось з 44 пунктів, шість з яких були присвячені Україні. А у позаминулому році країни-члени Альянсу досягли згоди щодо 90 пунктів.
"Без одностайності всіх 32 членів альянсу нічого не може бути підписано. І це одразу пояснює низькі очікування від саміту в Гаазі на даний момент. З Трампом важко, якщо не неможливо, досягти згоди з багатьох питань, вважають учасники саміту. І тому вони просто не починають", - додає NOS.
У тому ж числі сумнівно й те, що згадка щодо Російської Федерації (РФ) потрапить до фінішного тексту. Згідно з офіційною причиною: на думку Вашингтона, такий текст нібито може завадити переговорам з країною-терористом й Україною щодо припинення вогню на фронті.
Саміт НАТО у Гаазі
Наступне засідання Альянсу відбудеться з 24 по 25 червня у Гаазі. Раніше ЗМі писали, що Сполучені Штати Америки (США) нібито виступають проти того, щоб о саміту запрошували президента Володимира Зеленського.
Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп наголосив, що рішення щодо запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматимуть не США, а генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше державний секретар Штатів Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон виступає проти запрошення Зеленського.
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