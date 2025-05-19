Цілком ймовірно, що майбутній самі НАТО, який пройде у Гаазі, буде доволі коротким, а його комюніке "гіперкоротким". В Альянсі сподіваються запобігти нетерпінню голови Білого дому Дональда Трампа.

За словами джерел, комюніке НАТО буде неймовірно коротким й, можливо, не перевищуватиме трьох абзаців. Наприклад, минулого року комюніке складалось з 44 пунктів, шість з яких були присвячені Україні. А у позаминулому році країни-члени Альянсу досягли згоди щодо 90 пунктів.

"Без одностайності всіх 32 членів альянсу нічого не може бути підписано. І це одразу пояснює низькі очікування від саміту в Гаазі на даний момент. З Трампом важко, якщо не неможливо, досягти згоди з багатьох питань, вважають учасники саміту. І тому вони просто не починають", - додає NOS.

У тому ж числі сумнівно й те, що згадка щодо Російської Федерації (РФ) потрапить до фінішного тексту. Згідно з офіційною причиною: на думку Вашингтона, такий текст нібито може завадити переговорам з країною-терористом й Україною щодо припинення вогню на фронті.