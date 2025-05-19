Вполне вероятно, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Гааге, будет довольно коротким, а его коммюнике "гиперкоротким". В Альянсе надеются предотвратить нетерпение главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам источников, коммюнике НАТО будет невероятно коротким и, возможно, не будет превышать трех абзацев. Например, в прошлом году коммюнике состояло из 44 пунктов, шесть из которых были посвящены Украине. А в позапрошлом году страны-члены Альянса достигли согласия по 90 пунктам.

"Без единодушия всех 32 членов альянса ничего не может быть подписано. И это сразу объясняет низкие ожидания от саммита в Гааге на данный момент. С Трампом трудно, если не невозможно, достичь согласия по многим вопросам, считают участники саммита. И поэтому они просто не начинают", - добавляет NOS.

В том же числе сомнительно и то, что упоминание о Российской Федерации (РФ) попадет в финишный текст. Согласно официальной причине: по мнению Вашингтона, такой текст якобы может помешать переговорам со страной-террористом и Украиной по прекращению огня на фронте.