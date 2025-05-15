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США не проти запрошення Зеленського на саміт НАТО? Рубіо пояснив позицію Вашингтона

Четвер 15 травня 2025 22:50
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США не проти запрошення Зеленського на саміт НАТО? Рубіо пояснив позицію Вашингтона Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки не виступали проти запрошення президента України Володимира Зеленського на червневий саміт НАТО у Гаазі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час брифінгу.

"Ми не заперечували. Я не знаю, звідки така інформація", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що декілька країн-членів НАТО вже порушували питання щодо запрошення Зеленського на саміт у Гаазі, і США не мають нічого проти цього.

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня 2025 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США нібито виступають проти того, щоб до саміту запрошували президента України Володимира Зеленського.

Станом на сьогодні запрошення отримали чотири азійські партнери Альянсу: Японія, Південна Корея, Австралія й Нова Зеландія. України у списку поки немає.

Також ЗМІ зазначали, що порядок денний засідання ймовірно буде "дуже лаконічним", щоб уникнути напруги з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп наголосив, що рішення щодо запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматимуть не США, а генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

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Володимир Зеленський НАТО Сполучені Штати Америки Гаага Марко Рубіо
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