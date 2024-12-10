Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%: у чому причина

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла - на 3,9%,

на прибирання сміття – на 6,8%,

на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 11,4%

на електроенергію – на 63,6%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.