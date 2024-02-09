Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла - на 3,1%,

на водопостачання – 0,8%,

на прибирання сміття – на 5,0%,

на каналізацію – на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,2%

на електроенергію зросли – на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

НКРЕКП має намір підвищити тариф на холодну воду у 2024 році.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.