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Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина

Фото: тарифи на комуналку зросли за рік на 12,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2024 року порівняно із січнем минулого року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

  • на утримання та ремонт житла - на 3,1%,
  • на водопостачання – 0,8%,
  • на прибирання сміття – на 5,0%,
  • на каналізацію – на 0,7%
  • на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,2%
  • на електроенергію зросли – на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

НКРЕКП має намір підвищити тариф на холодну воду у 2024 році.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.

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Державна служба статистикиуслуги ЖКХ