Коммуналка в Украине подорожала за последний год: в чем причина

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:
В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
НКРЭКУ намерена повысить повысить тариф на холодную воду в 2024 году.
По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.