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Коммуналка в Украине подорожала за последний год: в чем причина

Фото: тарифы на коммуналку выросли за год на 12,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

  • на содержание и ремонт жилья - на 3,1%,
  • на водоснабжение - 0,8%,
  • на уборку мусора - на 5,0%,
  • на канализацию - на 0,7%
  • на услуги по управлению многоквартирными домами - на 4,2%
  • на электроэнергию выросли -  на 69,7%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

НКРЭКУ намерена повысить повысить тариф на холодную воду в 2024 году.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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Государственная служба статистикиуслуги ЖКХ