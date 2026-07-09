Комуналка "на паузі": за що можна не платити, якщо не живете вдома

Головне: Обов'язкові платежі: Навіть якщо у квартирі ніхто не живе, власнику доведеться сплачувати за опалення та утримання прибудинкової території.

Навіть якщо у квартирі ніхто не живе, власнику доведеться сплачувати за опалення та утримання прибудинкової території. Що можна заморозити: Нарахування за газ, воду, світло та вивезення сміття можна призупинити, подавши заяву до обслуговуючої компанії.

Нарахування за газ, воду, світло та вивезення сміття можна призупинити, подавши заяву до обслуговуючої компанії. Якщо є лічильники: За їх наявності писати заяви не обов'язково - достатньо щомісяця передавати незмінні показники.

За що обов'язково треба платити

Згідно з українським законодавством, наявність майна зобов'язує власника його утримувати. Тому, навіть якщо ви тривалий час не мешкаєте у квартирі, повністю уникнути витрат не вдасться.

За словами юристки, власнику в будь-якому разі доведеться продовжувати сплачувати за опалення та послуги з утримання прибудинкової території.

Які послуги можна скасувати

Якщо ви надовго залишаєте своє житло, платіжки за деякі комунальні послуги можна призупинити, зазначає юристка.

Для цього необхідно звернутися до обслуговуючої компанії із відповідною заявою та надати докази того, що у квартирі дійсно ніхто не проживає.

Це дозволить на час вашої відсутності звільнитися від нарахувань за:

вивезення сміття;

електроенергію;

газ;

водопостачання та водовідведення.

Однак, якщо у вашій оселі встановлені лічильники, писати додаткові заяви не обов'язково, додала Воронкова. У такому разі достатньо просто регулярно передавати постачальникам актуальні (незмінні) показники.