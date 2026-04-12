Кому в Україні відключатимуть світло у понеділок: графіки на 13 квітня

"Завтра, 13 квітня, в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосуватись графіки обмеження потужності (для промисловості)", - йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження обмежень, як і в попередні рази - є наслідки російських атак на енергосистему України.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години", - наголосили у компанії.

Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож закликали українців слідкувати за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго тих регіонів, де проживає людина.