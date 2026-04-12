Кому в Україні відключатимуть світло у понеділок: графіки на 13 квітня

19:35 12.04.2026 Нд
2 хв
В "Укренерго" назвали точний час, коли будуть діяти обмеження
aimg Едуард Ткач
Фото: людей закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години (Getty Images)

У понеділок, 13 квітня, в Україні у другій половині дня продовжать обмежувати електропостачання. Однак обмеження будуть стосуватися лише промисловості.

"Завтра, 13 квітня, в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосуватись графіки обмеження потужності (для промисловості)", - йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження обмежень, як і в попередні рази - є наслідки російських атак на енергосистему України.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години", - наголосили у компанії.

Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож закликали українців слідкувати за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго тих регіонів, де проживає людина.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини мали світло.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб у найближчі дні електропостачання було забезпечено - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини мали світло", - сказала глава Кабміну.

Також ми писали, що в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.

Більше по темі:
УкраїнаГрафіки відключення світлаВідключеня світлаЕнергетики