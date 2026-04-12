Кому в Украине будут отключать свет в понедельник: графики на 13 апреля

19:35 12.04.2026 Вс
2 мин
В "Укрэнерго" назвали точное время, когда будут действовать ограничения
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призывают ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы (Getty Images)

В понедельник, 13 апреля, в Украине во второй половине дня продолжат ограничивать электроснабжение. Однако ограничения будут касаться только промышленности.

"Завтра, 13 апреля, во всех регионах Украины с 16:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности)", - говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений, как и в предыдущие разы - есть последствия российских атак на энергосистему Украины.

"Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы", - отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали украинцев следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго тех регионов, где проживает человек.

Отключение света в Украине

Напомним, на днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи имели свет.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи имели свет", - сказала глава Кабмина.

Также мы писали, что в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

