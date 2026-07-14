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Кому та чому можуть урізати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

07:07 14.07.2026 Вт
2 хв
Ключову роль відіграє середньомісячний дохід родини
aimg Юлія Капітонова
Фото: Є конкретний випадок, в якому розмір субсидії зменшують (Getty Images)

Громадянам, які отримують житлову субсидію, можуть автоматично змінити її розмір. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок у разі суттєвої зміни доходів домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ.

Головне:

  • Коли відбувається перерахунок субсидії? У ПФУ наголошують, що це стається двічі на рік. Перерахунок проводиться без звернення громадян.Це відбувається з 1 березня та з 1 серпня.
  • Коли можуть змінити розмір субсидії? Субсидію переглядають, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%. У такому разі виплату можуть як збільшити, так і зменшити.
  • Які доходи враховують під час перерахунку? У березні беруть до уваги доходи за III і IV квартали попереднього року. У серпні враховують доходи за I і II квартали поточного року.

Пенсійний фонд автоматично переглядає розмір житлової субсидії двічі на рік:

  • у березні (на березень - квітень);
  • у серпні (на серпень - вересень).

Для цього отримувачам державної допомоги не потрібно подавати жодних заяв.

Перерахунок проводять, якщо середньомісячний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%.

Під час березневого перерахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а під час серпневого - за перший і другий квартали поточного року.

Якщо після перевірки з'ясується, що доходи сім'ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити.

Якщо ж доходи значно знизилися, виплату можуть збільшити.

Під час розрахунку житлової субсидії Пенсійний фонд враховує середньомісячний дохід усіх членів домогосподарства. До нього входять:

  • заробітна плата (після сплати ПДФО та військового збору);
  • пенсія;
  • інші доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від Державної податкової служби та з власних реєстрів;
  • доходи, які людина зазначила в декларації;
  • соціальні виплати, призначені органами соціального захисту населення.

Раніше РБК-Україна розповідало, як не втратити субсидію в 2026 році.

Також ми писали, у якому разі Пенсійний фонд України може відмовити в субсидії.

Окрім того, дізнайтеся, як швидко оформити субсидію, навіть не виходячи з дому.

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