Кому та чому можуть урізати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

Головне:

Коли відбувається перерахунок субсидії? У ПФУ наголошують, що це стається двічі на рік. Перерахунок проводиться без звернення громадян.Це відбувається з 1 березня та з 1 серпня.

У ПФУ наголошують, що це стається двічі на рік. Перерахунок проводиться без звернення громадян.Це відбувається з 1 березня та з 1 серпня. Коли можуть змінити розмір субсидії? Субсидію переглядають, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%. У такому разі виплату можуть як збільшити, так і зменшити.

Субсидію переглядають, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%. У такому разі виплату можуть як збільшити, так і зменшити. Які доходи враховують під час перерахунку? У березні беруть до уваги доходи за III і IV квартали попереднього року. У серпні враховують доходи за I і II квартали поточного року.

Пенсійний фонд автоматично переглядає розмір житлової субсидії двічі на рік:

у березні (на березень - квітень);

у серпні (на серпень - вересень).

Для цього отримувачам державної допомоги не потрібно подавати жодних заяв.

Перерахунок проводять, якщо середньомісячний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%.

Під час березневого перерахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а під час серпневого - за перший і другий квартали поточного року.

Якщо після перевірки з'ясується, що доходи сім'ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити.

Якщо ж доходи значно знизилися, виплату можуть збільшити.

Під час розрахунку житлової субсидії Пенсійний фонд враховує середньомісячний дохід усіх членів домогосподарства. До нього входять: