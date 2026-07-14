Кому и почему могут урезать субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Гражданам, которые получают жилищную субсидию, могут автоматически изменить ее размер. Пенсионный фонд Украины проводит перерасчет в случае существенного изменении доходов домохозяйства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПФУ.
Главное:
Пенсионный фонд автоматически пересматривает размер жилищной субсидии дважды в год:
Для этого получателям государственной помощи не нужно подавать никаких заявлений.
Перерасчет производят, если среднемесячный доход домохозяйства возрос или уменьшился более чем на 50%.
При мартовском пересчете учитывают доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года, а во время августовского - за первый и второй кварталы текущего года.
Если после проверки выяснится, что доходы семьи значительно выросли, размер жилищной субсидии могут уменьшить.
Если же доходы значительно снизились, то выплату могут увеличить.
При расчете жилищной субсидии Пенсионный фонд учитывает среднемесячный доход всех членов домохозяйства. В него входят:
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