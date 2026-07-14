Кому и почему могут урезать субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

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Когда запланирован перерасчет субсидии? В ПФУ подчеркивают, что это происходит дважды в год. Пересчет производится без обращения граждан. Это происходит с 1 марта и с 1 августа.

В ПФУ подчеркивают, что это происходит дважды в год. Пересчет производится без обращения граждан. Это происходит с 1 марта и с 1 августа. В каких случаях изменить размер субсидии? Субсидию пересматривают, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства вырос или снизился более чем на 50%. В таком случае выплату могут как увеличить, так и снизить.

Субсидию пересматривают, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства вырос или снизился более чем на 50%. В таком случае выплату могут как увеличить, так и снизить. Какие доходы учитывают при перерасчете? В марте принимают во внимание доходы за III и IV кварталы предыдущего года. В августе учитывают доходы за I и II кварталы текущего года.

Пенсионный фонд автоматически пересматривает размер жилищной субсидии дважды в год:

в марте (на март - апрель);

в августе (на август - сентябрь).

Для этого получателям государственной помощи не нужно подавать никаких заявлений.

Перерасчет производят, если среднемесячный доход домохозяйства возрос или уменьшился более чем на 50%.

При мартовском пересчете учитывают доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года, а во время августовского - за первый и второй кварталы текущего года.

Если после проверки выяснится, что доходы семьи значительно выросли, размер жилищной субсидии могут уменьшить.

Если же доходы значительно снизились, то выплату могут увеличить.

При расчете жилищной субсидии Пенсионный фонд учитывает среднемесячный доход всех членов домохозяйства. В него входят: