Виплата до Дня Незалежності: кому треба обов'язково звернутися за грошима до ПФУ

Українці, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності 24 серпня, повинні звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
У ПФУ наголошують, що більшості громадян додатково звертатися за виплатою не потрібно - гроші зарахуються автоматично. Йдеться про пенсіонерів, субсидіантів і пільговиків.
Якщо особа має право на виплату, однак не входить у список згаданих категорій, - потрібно звернутися до територіального органу ПФУ.
У заяві довільної форми важливо вказати:
До заяви потрібно додати:
"Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року", - йдеться в заяві ПФУ.
Подати заяву до ПФУ можна трьома різними способами:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна також пояснювало, що українці мають можливість обрати найвигіднішу пенсію та перейти на неї в онлайн-режимі.
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До слова, ветерани війни в Україні мають право на особливі умови пенсійного забезпечення.