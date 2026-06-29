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Виплата до Дня Незалежності: кому треба обов'язково звернутися за грошима до ПФУ

06:30 29.06.2026 Пн
2 хв
Способів подати заяву на грошову допомогу декілька
aimg Юлія Капітонова
Фото: отримання грошової допомоги в Україні (Getty Images)

Українці, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності 24 серпня, повинні звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Як отримати разову грошову допомоги до Дня Незалежності

У ПФУ наголошують, що більшості громадян додатково звертатися за виплатою не потрібно - гроші зарахуються автоматично. Йдеться про пенсіонерів, субсидіантів і пільговиків.

Якщо особа має право на виплату, однак не входить у список згаданих категорій, - потрібно звернутися до територіального органу ПФУ.

У заяві довільної форми важливо вказати:

  • реквізити документів, що підтверджують особу;
  • номер банківського рахунка для одержання виплати;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви потрібно додати:

  • копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні надаються оригінали);
  • копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - також оригінали).

"Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року", - йдеться в заяві ПФУ.

Подати заяву до ПФУ можна трьома різними способами:

  1. особисто в сервісному центрі Фонду;
  2. надіслати документи поштою;
  3. онлайн - через вебпортал електронних послуг (з накладанням кваліфікованого електронного підпису).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна також пояснювало, що українці мають можливість обрати найвигіднішу пенсію та перейти на неї в онлайн-режимі.

Якщо вам бракує стажу для отримання пенсійних виплат, то є можливість його докупити. Читайте, як це швидко зробити, в нашому матеріалі.

До слова, ветерани війни в Україні мають право на особливі умови пенсійного забезпечення.

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