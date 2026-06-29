Выплата ко Дню Независимости: кому нужно обязательно обратиться за деньгами в ПФУ

Как получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости

В ПФУ подчеркивают, что большинству граждан дополнительно обращаться за выплатой не нужно - деньги засчитаются автоматически. Речь идет о пенсионерах, субсидиантах и льготниках.

Если гражданин имеет право на выплату, однако не входит в список упомянутых категорий, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении произвольной формы важно указать:

реквизиты документов, подтверждающих личность;

номер банковского счета для получения выплаты;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты удостоверения лица, которые дают право на получение денежной выплаты.

К заявлению нужно добавить:

копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус личности (при личном обращении - оригиналы).

"Получатели денежной помощи, которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года", - заявили ПФУ.

Подать заявление в ПФУ можно тремя разными способами: