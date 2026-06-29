Выплата ко Дню Независимости: кому нужно обязательно обратиться за деньгами в ПФУ

Украинцы, у которых есть право на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости 24 августа, должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
В ПФУ подчеркивают, что большинству граждан дополнительно обращаться за выплатой не нужно - деньги засчитаются автоматически. Речь идет о пенсионерах, субсидиантах и льготниках.
Если гражданин имеет право на выплату, однако не входит в список упомянутых категорий, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
В заявлении произвольной формы важно указать:
К заявлению нужно добавить:
"Получатели денежной помощи, которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года", - заявили ПФУ.
Подать заявление в ПФУ можно тремя разными способами:
Напомним, ранее РБК-Украина также объясняло, что у украинцев есть возможность выбрать самую выгодную пенсию и перейти на нее в онлайн-режиме.
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К слову, ветераны войны в Украине имеют право на особые условия пенсионного обеспечения.