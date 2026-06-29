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Выплата ко Дню Независимости: кому нужно обязательно обратиться за деньгами в ПФУ

06:30 29.06.2026 Пн
2 мин
Есть несколько способов подать заявление
aimg Юлия Капитонова
Фото: получение денежной помощи в Украине (Getty Images)

Украинцы, у которых есть право на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости 24 августа, должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Как получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости

В ПФУ подчеркивают, что большинству граждан дополнительно обращаться за выплатой не нужно - деньги засчитаются автоматически. Речь идет о пенсионерах, субсидиантах и льготниках.

Если гражданин имеет право на выплату, однако не входит в список упомянутых категорий, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении произвольной формы важно указать:

  • реквизиты документов, подтверждающих личность;
  • номер банковского счета для получения выплаты;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • реквизиты удостоверения лица, которые дают право на получение денежной выплаты.

К заявлению нужно добавить:

  • копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);
  • копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус личности (при личном обращении - оригиналы).

"Получатели денежной помощи, которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года", - заявили ПФУ.

Подать заявление в ПФУ можно тремя разными способами:

  1. лично в сервисном центре Фонда;
  2. прислать документ по почте;
  3. онлайн - через веб-портал электронных услуг (с наложением квалифицированной электронной подписи).

Напомним, ранее РБК-Украина также объясняло, что у украинцев есть возможность выбрать самую выгодную пенсию и перейти на нее в онлайн-режиме.

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К слову, ветераны войны в Украине имеют право на особые условия пенсионного обеспечения.

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