Не всі це знають: ось що корисно зробити після прийому їжі

Ходьба після прийому їжі має низку доведених переваг для здоров’я. Варто здійснювати легку прогулянку протягом 10-15 хвилин після прийому їжі, щоб отримати багато переваг для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Знижує рівень цукру в крові

Дієтолог Кріссі Керролл розповіла, що ш видка прогулянка після їжі може допомогти запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові.

Фізичні вправи після їжі покращують глікемічний індекс та знижують рівень цукру в крові після їжі у людей з діабетом та без нього.

Прогулянка помірної інтенсивності тривалістю всього 20 хвилин після їжі може зменшити глікемічну реакцію та знизити рівень глюкози.

Для досягнення найкращих результатів починайте ходьбу якомога швидше після їжі.

Ходьба запускає травну систему

Якщо ви часто відчуваєте здуття живота після їжі, то прогулянка може бути корисною.

Ходьба може допомогти стимулювати травну систему, потенційно зменшуючи поширені проблеми, такі як здуття живота та закреп.

Дослідження показали, що коротка 10-15-хвилинна прогулянка після їжі пов’язана з покращенням шлунково-кишкового комфорту, включаючи зменшення здуття живота та болю в животі.

Покращується кровообіг

Кардіолог Кунал Лал сказав, що рух тіла допомагає покращити кровообіг.

Щоразу, коли ви займаєтеся фізичними вправами, зокрема ходьбою, кровотік зазвичай перенаправляється переважно до кінцівок та скелетних м’язів для оптимальної перфузії.

Перфузія, тобто процес доставки кисню та поживних речовин через кров до тканин та органів, допомагає їм правильно функціонувати та залишатися здоровими. Зрештою, це покращує кровообіг в організмі.

Знижує кров'яний тиск

Ходьба є ефективним способом зниження артеріального тиску. Наприклад, дослідження, проведене серед людей з гіпертонією, виявило значне зниження тиску після одного року звичної ходьби.

Навіть ті, хто мав резистентну гіпертензію, тобто їхній стан погано реагує на типові медикаментозні методи лікування, також відчули покращення.

Клінічно доведено, що швидка ходьба протягом щонайменше 30 хвилин п’ять днів на тиждень знижує вагу, що, у свою чергу, може значно покращити артеріальний тиск.

Сприяє втраті ваги

Ходьба після їжі - це низьконапружена та стабільна форма фізичних вправ, яка може сприяти схудненню та підтримці ваги. Щоб схуднути, ви повинні мати дефіцит калорій. Тому додавання прогулянки до щоденного розпорядку може допомогти досягти цієї мети.

Навіть невелика кількість аеробної активності - лише 30 хвилин на тиждень може призвести до незначного зниження маси тіла, обхвату талії та жирових відкладень у дорослих із надмірною вагою або ожирінням.

Підвищується настрій

Фізичні вправи підвищують рівень серотоніну та дофаміну, а також стимулюють вивільнення ендорфінів, що допомагає покращити настрій та сприяти позитивним емоціям.

Будь-які фізичні вправи, зокрема ходьба, можуть допомогти покращити настрій і зменшити стрес. Вироблення звички під час прийому їжі дозволить вам включити у свій день більше фізичної активності, яка підвищує щастя.